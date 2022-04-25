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NEWSru.co.il :: В Израиле25 апреля 2022 г., 22:15

Сальмонелла на шоколадной фабрике "Илит": объявлено об отзыве мороженого "Юнилевер"

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Сальмонелла на шоколадной фабрике "Илит": объявлено об отзыве мороженого "Юнилевер"

После того, как на одной из линий шоколадной фабрики "Илит" концерна "Штраус" была обнаружена бактерия сальмонелла, компания объявила об отзыве более сотни наименований товара, в числе которых шоколад "Пара", шоколадки "Песек зман", "Таами", Киф-каф" и десятки других шоколадных изделий.

Компания сообщала, что сальмонелла была обнаружена в полуфабрикате шоколада, который использовался только на одной производственной линии.

После проверки компания объявила, что отзываются несколько видов вафельных изделий.


К вечеру 25 апреля компания "Юнилевер" объявила об отзыве нескольких наименований мороженого, в производстве которого использовалось сырье, полученное с завода "Илит". В пресс-релизе "Юнилевер" говорится: "Хотя компания "Штраус-Илит" сообщила нам, что в поставляемый нам в качестве сырья шоколад прошел проверку, которая не обнаружила загрязнения, проведенные нами проверки готового мороженого также не выявили нарушений, мы приняли решение об отзыве некоторых видов продукции в качестве меры предосторожности".

"Юнивелер" объявила об отзыве нескольких видов мороженого "Магнум", включая мини-версии мороженого, клубничного, ванильного и шоколадного мороженого в коробках.

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На шоколадной фабрике "Илит" обнаружена сальмонелла

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