ДТП на 20-й трассе около Холона, погиб молодой мужчина
время публикации: 25 апреля 2024 г., 06:35 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 06:35
Рано утром 25 апреля на 20-й трассе при движении в северном направлении около развязки Йосефталь столкнулись мотоцикл и автомобиль. В результате аварии погиб 24-летний мужчина, ехавший на мотоцикле.
Также пострадали еще два человека, получившие травмы от легких до средней тяжести.
Пострадавшие доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.