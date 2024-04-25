ДТП на 20-й трассе около Холона, погиб молодой мужчина

Рано утром 25 апреля на 20-й трассе при движении в северном направлении около развязки Йосефталь столкнулись мотоцикл и автомобиль. В результате аварии погиб 24-летний мужчина, ехавший на мотоцикле.

Также пострадали еще два человека, получившие травмы от легких до средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.