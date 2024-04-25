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Израиль

ДТП на 20-й трассе около Холона, погиб молодой мужчина

время публикации: 25 апреля 2024 г., 06:35 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 06:35
ДТП на 20-й трассе около Холона, погиб молодой мужчина
Пресс-служба МАДА

Рано утром 25 апреля на 20-й трассе при движении в северном направлении около развязки Йосефталь столкнулись мотоцикл и автомобиль. В результате аварии погиб 24-летний мужчина, ехавший на мотоцикле.

Также пострадали еще два человека, получившие травмы от легких до средней тяжести.

Пострадавшие доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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