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Израиль

ЦАХАЛ за сутки нанес удары по десяткам целей в Газе. Видео

время публикации: 25 апреля 2024 г., 08:23 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 08:30
ЦАХАЛ за сутки нанес удары по десяткам целей в Газе. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 162-й дивизии ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в секторе Газы. Основные боевые действия сейчас ведутся в центральной части сектора.

Бойцы бригады "Нахаль" в течение последних суток ликвидировали нескольких боевиков и атаковали объекты террористов. В частности, были уничтожены двое террористов, готовившихся осуществить ракетный обстрел, и был нанесен удар по складу боеприпасов.

В районе Шати (запад города Газы) были ликвидированы боевики, которые до того успели обстрелять израильских военных ракетами.

В Нусейрате силами 215-й бригады была уничтожена группа снайперов ХАМАСа.

За последние сутки ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 30 целям в секторе Газы.

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