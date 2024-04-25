ЦАХАЛ за сутки нанес удары по десяткам целей в Газе. Видео
время публикации: 25 апреля 2024 г., 08:23 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 08:30
Силы 162-й дивизии ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в секторе Газы. Основные боевые действия сейчас ведутся в центральной части сектора.
Бойцы бригады "Нахаль" в течение последних суток ликвидировали нескольких боевиков и атаковали объекты террористов. В частности, были уничтожены двое террористов, готовившихся осуществить ракетный обстрел, и был нанесен удар по складу боеприпасов.
В районе Шати (запад города Газы) были ликвидированы боевики, которые до того успели обстрелять израильских военных ракетами.
В Нусейрате силами 215-й бригады была уничтожена группа снайперов ХАМАСа.
За последние сутки ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по более чем 30 целям в секторе Газы.