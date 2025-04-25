Эдраи опубликовал предупреждение для жителей районов в окрестностях Шуджаийи

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал предупреждение для жителей нескольких районов в окрестностях Шуджаийи, где ранее было зафиксировано несколько попыток террористов обстрелять военнослужащих Армии обороны Израиля.

"Всем, находящимся в районе Аль-Туркман, Аль-Джадида и северо-восточном Зайтуне, адресовано это предупреждение", – говорится в сообщении Эдраи.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа добавил: "Мы будем интенсивно атаковать любой район, где ведется террористическая деятельность, направленная против израильских военнослужащих".