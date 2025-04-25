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Израиль

Эскадрилья "Золотой орел" получила еще три самолета F-35i "Адир"

Пресс-служба ЦАХАЛа
ВВС
ЦАХАЛ
время публикации: 25 апреля 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 12:20
Эскадрилья "Золотой орел" получила еще три самолета F-35i "Адир"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Вечером 24 апреля в Израиль прибыли три новых истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35i "Адир". Они приземлились на авиабазе "Неватим", сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Эти самолеты войдут в состав 140-й боевой эскадрильи "Золотой орел".

Теперь на вооружении ЦАХАЛа стоят 45 самолетов F-35i, включая единственную в мире за пределами США модель, предназначенную для летных испытаний.

Израилем в США было заказано 75 самолетов F-35.

На текущий момент в составе ВВС ЦАХАЛа три эскадрильи F-35i – две боевые (140-я – "Золотой орел" и 116-я – "Львы Юга") и одна учебная (117-я – "Первая реактивная").

Планируется, что в итоге у ВВС Израиля будут три боевые эскадрильи F-35i.

Израиль
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