Столкновение в Тире: трое раненых в состоянии от тяжелого до критического

Рано утром 25 апреля в Тире в ходе вооруженного столкновения были раненых трое мужчин 20-30 лет. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что раненые направлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Состояние двух мужчин примерно 20 лет критическое. Состояние раненого примерно 30 лет тяжелое и нестабильное.

Врачи борются за их жизни.

Полиция проводит расследование.

Отметим, что ежемесячно в арабском городе Тира (к северо-востоку от Кфар-Сабы) совершается несколько убийств. Только в апреле 2025 года, до сегодняшнего дня, в этом городе было зафиксировано три убийства.