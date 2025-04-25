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Израиль

Столкновение в Тире: трое раненых в состоянии от тяжелого до критического

Мада
Криминал в арабском секторе
время публикации: 25 апреля 2025 г., 05:43 | последнее обновление: 25 апреля 2025 г., 05:48
Столкновение в Тире: трое раненых в состоянии от тяжелого до критического
Пресс-служба МАДА

Рано утром 25 апреля в Тире в ходе вооруженного столкновения были раненых трое мужчин 20-30 лет. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что раненые направлены в больницу "Меир" в Кфар-Сабе.

Состояние двух мужчин примерно 20 лет критическое. Состояние раненого примерно 30 лет тяжелое и нестабильное.

Врачи борются за их жизни.

Полиция проводит расследование.

Отметим, что ежемесячно в арабском городе Тира (к северо-востоку от Кфар-Сабы) совершается несколько убийств. Только в апреле 2025 года, до сегодняшнего дня, в этом городе было зафиксировано три убийства.

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