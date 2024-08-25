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Израиль

ЦАХАЛ: бойцы 252-й дивизии ликвидировали более 200 террористов в центре сектора Газы

время публикации: 25 августа 2024 г., 15:00 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 15:11
ЦАХАЛ: бойцы 252-й дивизии ликвидировали более 200 террористов в центре сектора Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

В течение нескольких месяцев силы 252-й дивизии ЦАХАЛа действуют в центральной части сектора Газы, контролируя "ось Нецарим" и нанося удары по террористам.

За этот период в указанном районе бойцами 252-й дивизии – из 10-й, 16-й и 454-й бригад – были ликвидированы более 200 террористов, уничтожили сотни террористических объектов. Обнаружен и разрушен туннель, соединявший южную и северную части сектора Газы.

За последнюю неделю 252-я дивизия понесла потери. Погибли трое бойцов 6310-го батальона 16-й Иерусалимской бригады старший сержант резерва Даниил Печенюк, старший сержант резерва Нитай Методи, старший сержант резерва Эвьятар Атуар и боец 8119-го батальона 16-й Иерусалимской бригады старшина резерва Янив Ицхак Орен. Семь бойцов 6310-го батальона были ранены.

Израиль
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