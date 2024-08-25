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Израиль

Директор аэропорта "Бен-Гурион" сообщил, что более 85% рейсов следуют по расписанию

время публикации: 25 августа 2024 г., 14:41 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 14:41
Директор аэропорта "Бен-Гурион" сообщил, что более 85% рейсов следуют по расписанию
Yossi Aloni/Flash90

Директор международного аэропорта "Бен-Гурион" Уди Бар-Оз сообщил, комментируя возвращение аэропорта к работе, что более 85% полетов выполняются по расписанию.

"Это было исключительное утро, конечно, и это крайне загруженный полетами день, – рассказал руководитель аэропорта журналистам. – Сегодня у нас 310 международных рейсов и более 50 тысяч пассажиров".

По словам Бар-Оза, были отменены или отложены менее 15% рейсов, и он подчеркнул, что речь идет о достаточно умеренном количестве с учетом ситуации. На воскресенье были запланированы 360 международных рейсов, 50 из них были отменены.

"Более 85% рейсов выполняются и продолжат выполняться, – подчеркнул директор аэропорта "Бен-Гурион". – Менее 15% отменены. Те, чей рейс был отменен, могут найти для себя другой рейс той же авиакомпании на сегодня или на завтра, а также могут воспользоваться услугами других авиакомпаний".

Уди Бар-Оз также поддержал решение прекратить прием и отправление авиарейсов из "Бен-Гуриона" утром, подчеркнув, что аэропорт находится в полном сотрудничестве с ЦАХАЛом, ВВС, Управлением тылом и другими службами безопасности. По словам директора аэропорта, решение о приостановке работы аэропорта было принято, чтобы не подвергать опасности пассажиров и экипажи.

Израиль
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