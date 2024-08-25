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ЦАХАЛ: Давид Моше Бен-Шитрит мог погибнуть из-за сбоя противоракеты, принявшей катер за цель

время публикации: 25 августа 2024 г., 18:47 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 18:47
ЦАХАЛ: Давид Моше Бен-Шитрит мог погибнуть из-за сбоя противоракеты, принявшей катер за цель
Wikipedia.org. Фото: www.slovenskavojska.si (Military of Slovenia)
Давид Моше Бен-Шитрит
Пресс-служба ЦАХАЛа

Согласно данным предварительного расследования обстоятельств гибели старшего сержанта Давида Моше Бен-Шитрита, бойца 914-го дивизиона ВМФ, он был убит осколком противоракеты, выпущенной батареей ПРО "Железный купол" для перехвата цели, выпущенной "Хизбаллой".

Расследование ведется совместно командованием ВВС и ВМФ. Наиболее вероятной является версия, согласно которой ракета-перехватчик, запущенная с близлежащей батареи по беспилотнику "Хезболлы", кружившему на низкой высоте над катером ВМС на среднем расстоянии от берега (3-6 км), ошибочно и автоматически идентифицировала катер в качестве вражеской цели.

Также рассматривается версия, согласно которой перехват действительно был осуществлен на низкой высоте над кораблем, и осколки от перехвата упали на палубу катера, убив Бен-Шитрита и ранив еще двух членов экипажа.

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