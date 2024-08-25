ЦАХАЛ: Давид Моше Бен-Шитрит мог погибнуть из-за сбоя противоракеты, принявшей катер за цель

Согласно данным предварительного расследования обстоятельств гибели старшего сержанта Давида Моше Бен-Шитрита, бойца 914-го дивизиона ВМФ, он был убит осколком противоракеты, выпущенной батареей ПРО "Железный купол" для перехвата цели, выпущенной "Хизбаллой".

Расследование ведется совместно командованием ВВС и ВМФ. Наиболее вероятной является версия, согласно которой ракета-перехватчик, запущенная с близлежащей батареи по беспилотнику "Хезболлы", кружившему на низкой высоте над катером ВМС на среднем расстоянии от берега (3-6 км), ошибочно и автоматически идентифицировала катер в качестве вражеской цели.

Также рассматривается версия, согласно которой перехват действительно был осуществлен на низкой высоте над кораблем, и осколки от перехвата упали на палубу катера, убив Бен-Шитрита и ранив еще двух членов экипажа.