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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 25 августа: удары по целям в секторе

время публикации: 25 августа 2024 г., 07:08 | последнее обновление: 25 августа 2024 г., 07:13
Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 25 августа: удары по целям в секторе
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 25 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, наземные силы ЦАХАЛа действуют в основном в центре и на юге сектора, в том числе в "гуманитарной зоне". Удары наносятся по целям на всей территории сектора.

На севере сектора: ВВС и артиллерия ЦАХАЛа обстреливали цели в Зайтуне, к юго-востоку от города Газа; ЦАХАЛ нанес удар по дому семьи Хальхут в Джабалии, есть раненые.

В центре сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по зданию в районе Хакр аль-Джами, к югу от Дир аль-Балаха, есть убитые и раненые.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала цели на востоке Хан-Юниса.

ЦАХАЛ пока не дает других комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 25 августа.

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