Управление тылом смягчает часть ограничительных инструкций

По итогам оценки ситуации было принято решение, начиная с 12:30 в воскресенье 25 августа внести изменения в инструкции для населения от Управления тылом.

В соответствии с этими изменениями снимаются ограничения в Верхней Галилее, части населенных пунктов на юге Голанских высот, в Нижней Галилее, в Центральной Галилее, в долине Бейт-Шеан, в районе Хайфского залива, в районе Кармель, в Вади-Ара, в районе Менаше, в округах Шарон и Дан.

В обстреливаемых районах "зоны противостояния", на севере Голан и в некоторых населенных пунктах на юге Голан разрешена частичная активность: собрания до 30 человек на открытой местности и до 300 человек в здании; можно работать в помещении или в месте, откуда можно добежать до бомбоубежища в отведенное время, можно вести образовательную деятельность там, откуда можно добежать до бомбоубежище в отведенное время.

Следует продолжать выполнять инструкции Управления тылом, опубликованные по официальным каналам. Полностью инструкции Управления тылом публикуются на портале Командования тылом и в официальном приложении "Пикуд а-Ореф".