ЦАХАЛ: в городе Газа был атакован террорист ХАМАСа

ЦАХАЛ сообщает, что был нанесен авиаудар по террористу ХАМАСа в районе Аль-Фаркан в городе Газа. В сообщении подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирным гражданам.

Ранее источники в Газе сообщали: ЦАХАЛ нанес авиаудар по зданию "Школы для одаренных учеников" в районе Шейх Радуан, на северо-западе города Газа. Есть убитые и раненые. Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявлял о трех убитых, в их числе одном несовершеннолетнем.