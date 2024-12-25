ЦАХАЛ: в городе Газа был атакован террорист ХАМАСа
время публикации: 25 декабря 2024 г., 14:38 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 14:43
ЦАХАЛ сообщает, что был нанесен авиаудар по террористу ХАМАСа в районе Аль-Фаркан в городе Газа. В сообщении подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирным гражданам.
Ранее источники в Газе сообщали: ЦАХАЛ нанес авиаудар по зданию "Школы для одаренных учеников" в районе Шейх Радуан, на северо-западе города Газа. Есть убитые и раненые. Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявлял о трех убитых, в их числе одном несовершеннолетнем.
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