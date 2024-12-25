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Израиль

ЦАХАЛ: в городе Газа был атакован террорист ХАМАСа

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 декабря 2024 г., 14:38 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 14:43
ЦАХАЛ: в городе Газа был атакован террорист ХАМАСа
AP Photo/Abed Khaled

ЦАХАЛ сообщает, что был нанесен авиаудар по террористу ХАМАСа в районе Аль-Фаркан в городе Газа. В сообщении подчеркивается, что было сделано все возможное для минимизации ущерба мирным гражданам.

Ранее источники в Газе сообщали: ЦАХАЛ нанес авиаудар по зданию "Школы для одаренных учеников" в районе Шейх Радуан, на северо-западе города Газа. Есть убитые и раненые. Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявлял о трех убитых, в их числе одном несовершеннолетнем.

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