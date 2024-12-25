ЦАХАЛ подтвердил сообщения о стрельбе в сторону демонстрантов на юге Сирии

ЦАХАЛ подтвердил сообщения сирийских источников о нескольких столкновениях израильских военных с манифестантами на юге Сирии.

Согласно сообщению ЦАХАЛа, группы демонстрантов приближались к военным, дислоцированным на юге Сирии. После того, как призывы отойти на безопасное расстояние ни к чему не привели, был открыт огонь.

Сообщения о пострадавших с сирийской стороны расследуются, заявляет пресс-служба ЦАХАЛ.

"Силы ЦАХАЛа развернуты в этом регионе и продолжат действовать, защищая Государство Израиль и его граждан", – сказано в официальном комментарии израильской армии.

Ранее мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights сообщала, что по меньшей мере пять человек, в том числе ребенок, были ранены в сирийских деревнях Ас-Суэйса и Ад-Дауийя в провинции Кунейтра в результате открытого военнослужащими ЦАХАЛа огня. Состояние одного из раненых тяжелое. Отмечалось, что это произошло в ходе разгона демонстрации против израильского присутствия на сирийской территории. Для помощи пострадавшим на место выехали машины скорой помощи. Еще один инцидент произошел в деревне Абдин на западе провинции Дараа. Здесь был задержан молодой мужчина, которого увезли в неизвестном направлении. Старейшины обратились к сотрудникам ООН с требованием вернуть задержанного.