x
25 декабря 2024
|
последняя новость: 15:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 декабря 2024
|
25 декабря 2024
|
последняя новость: 15:56
25 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

SOHR: на юге Сирии ЦАХАЛ открыл огонь по манифестантам, есть раненые

Сирия
ЦАХАЛ
время публикации: 25 декабря 2024 г., 14:47 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 15:18
SOHR: на юге Сирии ЦАХАЛ открыл огонь по манифестантам, есть раненые
AP Photo/Ohad Zwigenberg

По меньшей мере пять человек, в том числе ребенок, были ранены в сирийских деревнях Ас-Суэйса и Ад-Дауийя в провинции Кунейтра в результате открытого военнослужащими ЦАХАЛа огня. Состояние одного из раненых тяжелое.

Как сообщает The Syrian Observatory for Human Rights, это произошло в ходе разгона демонстрации против израильского присутствия на сирийской территории. Для помощи пострадавшим на место выехали машины скорой помощи.

Еще один инцидент произошел в деревне Абдин на западе провинции Дараа. Здесь был задержан молодой мужчина, которого увезли в неизвестном направлении. Старейшины обратились к сотрудникам ООН с требованием вернуть задержанного.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 декабря 2024

Пресс-служба ЦАХАЛа: в Сирии найден фрагмент спасательного вертолета, разбившегося 50 лет назад
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 декабря 2024

AP: ЦАХАЛ занял заброшенную военную базу Асада за пределами "буферной зоны"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 декабря 2024

SOHR: израильская армия заняла позиции в провинции Дамаск