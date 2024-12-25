SOHR: на юге Сирии ЦАХАЛ открыл огонь по манифестантам, есть раненые

По меньшей мере пять человек, в том числе ребенок, были ранены в сирийских деревнях Ас-Суэйса и Ад-Дауийя в провинции Кунейтра в результате открытого военнослужащими ЦАХАЛа огня. Состояние одного из раненых тяжелое.

Как сообщает The Syrian Observatory for Human Rights, это произошло в ходе разгона демонстрации против израильского присутствия на сирийской территории. Для помощи пострадавшим на место выехали машины скорой помощи.

Еще один инцидент произошел в деревне Абдин на западе провинции Дараа. Здесь был задержан молодой мужчина, которого увезли в неизвестном направлении. Старейшины обратились к сотрудникам ООН с требованием вернуть задержанного.