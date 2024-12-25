Командир дивизии "Менаше" получил ранения в ходе операции в Туль-Кареме

Разрешена к публикации информация о том, что в ходе антитеррористической операции в Туль-Кареме террористы использовали взрывное устройство против военного транспорта ЦАХАЛа, бронированного автомобиля "Давид".

В военном транспорте находились командир дивизии "Иудея и Самария" бригадный генерал Яки Долеф и командир дивизии "Менаше" полковник Аюб Каюф. Последний в результате взрыва был ранен.

В состоянии средней степени тяжести полковник Аюб Каюф был отправлен в больницу для получения медицинской помощи, его семья извещена о случившемся. Позднее ЦАХАЛ уточнил информацию: полковник Аюб Каюф получил осколочное ранение в руку, в больнице это ранение определили как легкое.

Все остальные военнослужащие, находившиеся в военном транспорте, не пострадали.