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Израиль

Командир дивизии "Менаше" получил ранения в ходе операции в Туль-Кареме

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 25 декабря 2024 г., 00:56 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 01:31
Командир дивизии "Менаше" получил ранения в ходе операции в Туль-Кареме
Фото: I love d rose, Wikipedia

Разрешена к публикации информация о том, что в ходе антитеррористической операции в Туль-Кареме террористы использовали взрывное устройство против военного транспорта ЦАХАЛа, бронированного автомобиля "Давид".

В военном транспорте находились командир дивизии "Иудея и Самария" бригадный генерал Яки Долеф и командир дивизии "Менаше" полковник Аюб Каюф. Последний в результате взрыва был ранен.

В состоянии средней степени тяжести полковник Аюб Каюф был отправлен в больницу для получения медицинской помощи, его семья извещена о случившемся. Позднее ЦАХАЛ уточнил информацию: полковник Аюб Каюф получил осколочное ранение в руку, в больнице это ранение определили как легкое.

Все остальные военнослужащие, находившиеся в военном транспорте, не пострадали.

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