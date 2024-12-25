Подозрение на автомобильный теракт на перекрестке А-Гуш в Гуш-Эционе

По предварительным данным, на перекрестке А-Гуш в Гуш-Эционе, в зоне ответственности территориальной бригады Эцион, произошел автомобильный теракт.

Сообщается об одном пострадавшем. Террорист, по всей видимости, скрылся с места нападения в направлении Хеврона, службы безопасности ведут розыски.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пешеход в возрасте примерно 25 лет пострадал в результате преднамеренного наезда, он получил травмы головы и корпуса. Оказав пострадавшему неотложную помощь на месте, медики повезли его в больницу "Шаарей-Цедек" в Иерусалиме в состоянии средней степени тяжести.