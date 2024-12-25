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Израиль

Подозрение на автомобильный теракт на перекрестке А-Гуш в Гуш-Эционе

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 декабря 2024 г., 18:46 | последнее обновление: 25 декабря 2024 г., 19:00
Подозрение на автомобильный теракт на перекрестке А-Гуш в Гуш-Эционе
Jamal Awad/Flash90

По предварительным данным, на перекрестке А-Гуш в Гуш-Эционе, в зоне ответственности территориальной бригады Эцион, произошел автомобильный теракт.

Сообщается об одном пострадавшем. Террорист, по всей видимости, скрылся с места нападения в направлении Хеврона, службы безопасности ведут розыски.

По сообщению службы скорой помощи "Маген Давид Адом", пешеход в возрасте примерно 25 лет пострадал в результате преднамеренного наезда, он получил травмы головы и корпуса. Оказав пострадавшему неотложную помощь на месте, медики повезли его в больницу "Шаарей-Цедек" в Иерусалиме в состоянии средней степени тяжести.

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