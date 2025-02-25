Ганц заявил, что не намерен уступать Айзенкоту пост главы партии

Глава блока "Махане Мамлахти" Бени Ганц заявил, что продолжит возглавлять блок "Махане Мамлахти" на выборах в Кнессет 26-го созыва.

В ходе выступления на конференции Института исследований вопросов национальной безопасности (INSS) Ганц заявил, что плодотворно работает вместе с Айзенкотом. Вместе с тем он добавил, что не собирается отказываться от поста главы партии. "Я создал эту партию, я возглавляю ее и продолжу ее возглавлять", – сказал он.

Ганц сказал, что это положение не изменится, даже если перед выборами опросы покажут, что "Махане Мамлахти" во главе с Айзенкотом получит больше мандатов, чем во главе с ним.

Аналогичный вопрос Ганцу задали 24 февраля во время еженедельного заседания фракции. Ганц ответил так же.

В последние недели в "Махане Мамлахти" обсуждается вопрос о проведении праймериз на пост главы партии. Речь идет о требовании со стороны приближенных Гади Айзенкота. Перед присоединением к блоку "Махане Мамлахти" Айзенкот получил от Ганца обещание, что перед следующими выборами состоятся праймериз на пост главы партии и в предвыборный список. В окружении Ганца заявляют, что этот вопрос будет обсуждаться после объявления выборов.