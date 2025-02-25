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Израиль

Горный курорт Хермон открывается на следующей неделе: впервые после начала войны

время публикации: 25 февраля 2025 г., 12:15 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 12:15
Горный курорт Хермон открывается на следующей неделе: впервые после начала войны
David Cohen/Flash90

Впервые с октября 2023 года вновь для туристов открывается горный курорт Хермон, расположенный на северной границе Израиля.

Сайт skihermon.co.il информирует: горный курорт Хермон откроется для посетителей во вторник, 4 марта. Вход только по предварительной записи, продажа билетов начнется в ближайшие дни.

При этом подчеркивается, что в этом сезоне возможности катания на лыжах не будет. Инфраструктуре курорта во время войны был причинен значительный ущерб, в частности были повреждены два подъемника. Ожидается, что летом для ремонта прибудут иностранные специалисты.

В этом сезоне посетители смогут воспользоваться канатной дорогой, дорогой для так называемого экстремального катания на санях, аттракционом виртуальной реальности Sky Rider и детской площадкой для катания на санках на верхнем уровне.

После снегопадов на горе Хермон образовался устойчивый снежный покров. На этой неделе снегопадов не ожидается. Температура на горе не выше 7 градусов днем.

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