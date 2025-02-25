Источники в Газе: БПЛА ЦАХАЛа атаковали цели в центре и на юге Газы
время публикации: 25 февраля 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 16:10
Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что в течение сегодняшнего дня, 25 февраля, ЦАХАЛ, применяя БПЛА, неоднократно атаковал цели в разных районах сектора Газы.
Сообщается, что днем БПЛА ЦАХАЛа нанесли удары по целям к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора.
Ранее сообщалось, что БПЛА ЦАХАЛа нанесли два удара по целям в районе Нусейрата, в центре сектора.
Сведений о пострадавших не поступало.