Источники в Газе: БПЛА ЦАХАЛа атаковали цели в центре и на юге Газы

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что в течение сегодняшнего дня, 25 февраля, ЦАХАЛ, применяя БПЛА, неоднократно атаковал цели в разных районах сектора Газы.

Сообщается, что днем БПЛА ЦАХАЛа нанесли удары по целям к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора.

Ранее сообщалось, что БПЛА ЦАХАЛа нанесли два удара по целям в районе Нусейрата, в центре сектора.

Сведений о пострадавших не поступало.