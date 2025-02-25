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Израиль

Источники в Газе: БПЛА ЦАХАЛа атаковали цели в центре и на юге Газы

время публикации: 25 февраля 2025 г., 16:10 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 16:10
Источники в Газе: БПЛА ЦАХАЛа атаковали цели в центре и на юге Газы
Chaim Goldberg/Flash90

Хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщает, что в течение сегодняшнего дня, 25 февраля, ЦАХАЛ, применяя БПЛА, неоднократно атаковал цели в разных районах сектора Газы.

Сообщается, что днем БПЛА ЦАХАЛа нанесли удары по целям к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора.

Ранее сообщалось, что БПЛА ЦАХАЛа нанесли два удара по целям в районе Нусейрата, в центре сектора.

Сведений о пострадавших не поступало.

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