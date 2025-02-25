СМИ: ультраортодоксы против удаления Аймана Удэ из Кнессета

Ультраортодксальные партии отказываются подписать инициативу по удалению главы ХАДАШ-ТААЛ Аймана Удэ из Кнессета. Об этом сообщает "Аруц 7".

Для того, чтобы начать процесс удаления депутата из Кнессета, необходимы подписи 70 депутатов Кнессета, в том числе подписи десяти депутатов от оппозиции.

Депутат Авихай Буарон ("Ликуд"), инициировавший этот процесс, собрал 60 подписей, в том числе подписи депутатов от партий НДИ и "Оцма Иегудит", являющихся оппозиционными. Свои подписи поставили также депутат Симон Давидсон ("Еш Атид") и Матан Каана ("Махане Мамлахти").

Однако депутаты от "Яадут а-Тора" отказались поставить свои подписи. В партии ШАС свои подписи поставили четверо из 11 депутатов.

В правых партиях резко критикуют решение депутатов-ультраортодоксов. "В решающий момент ультраортодксальные партии протягивают руку помощи одному из главных подстрекателей, который не упускает возможности причинить ущерб еврейскому народу", – говорится в заявлении Авихая Буарона.

Инициатива по удалению Удэ из Кнессета возникла на фоне его публикации в микроблоге X. Удэ приветствовал освобождение израильских заложниц и палестинских заключенных. Сделал он это в одном предложении: "Я рад освобождению заложников и заключенных". При этом добавил: "С этого момента оба народа должны быть освобождены от бремени оккупации. Мы все рождены быть свободными", – написал глава ХАДАШ-ТААЛ.