Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары в долине Бекаа

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщает, что самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по целям в долине Бекаа.

По предварительной информации, убиты два человека и еще несколько ранены.

Кроме того, сообщается, что в результате запуска осветительных ракет израильскими военными в районе Альма-эш-Шааб, на юге Ливана, произошло возгорание нескольких строений.

На момент публикации этого сообщения ЦАХАЛ не комментировал операцию ВВС в Ливане.