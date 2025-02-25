x
25 февраля 2025
|
последняя новость: 20:23
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 февраля 2025
|
25 февраля 2025
|
последняя новость: 20:23
25 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары в долине Бекаа

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Ливан
Хизбалла
время публикации: 25 февраля 2025 г., 20:12 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 20:12
Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары в долине Бекаа
Moshe Shai/FLASH90

Ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщает, что самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по целям в долине Бекаа.

По предварительной информации, убиты два человека и еще несколько ранены.

Кроме того, сообщается, что в результате запуска осветительных ракет израильскими военными в районе Альма-эш-Шааб, на юге Ливана, произошло возгорание нескольких строений.

На момент публикации этого сообщения ЦАХАЛ не комментировал операцию ВВС в Ливане.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 февраля 2025

508-й день войны, 38-й день перемирия в Газе: операции в Иудее и Самарии