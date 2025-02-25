Ливанские СМИ: ВВС ЦАХАЛа нанесли удары в долине Бекаа
время публикации: 25 февраля 2025 г., 20:12 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 20:12
Ливанский телеканал "Аль-Маядин", связанный с "Хизбаллой", сообщает, что самолеты ЦАХАЛа нанесли удары по целям в долине Бекаа.
По предварительной информации, убиты два человека и еще несколько ранены.
Кроме того, сообщается, что в результате запуска осветительных ракет израильскими военными в районе Альма-эш-Шааб, на юге Ливана, произошло возгорание нескольких строений.
На момент публикации этого сообщения ЦАХАЛ не комментировал операцию ВВС в Ливане.