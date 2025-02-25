ЦАХАЛ производил предупредительный огонь в секторе Газы, включая морскую зону

Во вторник, 25 февраля, Армия обороны Израиля, действующая в различных районах сектора Газы, была вынуждена производить предупредительные выстрелы для отпугивания подозрительных лиц, приближавшихся к израильским силам и представлявших угрозу для них.

Кроме того, были выявлены несколько судов, нарушивших установленные ограничения в морской зоне сектора Газы. После двух серий предупредительных выстрелов они вернулись на берег.

ЦАХАЛ в очередной раз обращается к жителям сектора с требованием следовать указаниям Армии обороны Израиля, не приближаться к развернутым в районе израильским силам и проходить только через согласованные контрольно-пропускные пункты.