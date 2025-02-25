Проституция в Израиле: 81% за легализацию, запрет неэффективен. Итоги опроса Newsru.co.il

На сайте NEWSru.co.il завершен опрос по теме "Проституция в Израиле", приуроченный к публикации министром юстиции Яривом Левином правового меморандума для общественного обсуждения, в котором говорится, что запрет на потребление проституции в Израиле, вступивший в силу в июле 2020 года в качестве временной меры, станет постоянным.

В опросе, который проводился в течение одних суток, 24-25 февраля, приняли участие 3210 респондентов, ответивших на все 10 вопросов.

ИТОГИ ОПРОСА

Большинство участников опроса (62%) не считают проституцию в Израиле серьезной проблемой. Противоположного мнения придерживаются только 17% опрошенных. При этом женщины гораздо чаще мужчин называют проституцию серьезной проблемой – так считают 33% женщин, принявших участие в опросе. В опросах, которые проходили в прошлые годы (последний такой опрос нами проводился в 2017 году), ответы были похожими.

Подавляющее большинство респондентов (73%) не поддерживают закон, предусматривающий штрафы для клиентов проституток (закон был принят как временная мера в 2020 году). 19% – поддерживают. Среди женщин поддержка значительно выше – 42%.

Вопрос: "Поддерживаете ли вы решение министра юстиции Ярива Левина о том, что закон, запрещающий потребление проституции в Израиле, станет постоянным?" 73% – против, 18% – за. Среди женщин: 49% – против, 38% – за.

При этом 80% опрошенных не считают эффективным закон, запрещающий потребление проституции в Израиле. Такого мнения придерживаются 68% женщин и 83% мужчин, принявших участие в опросе.

Вопрос: "Следует ли наказывать не только клиентов проституток, но и самих проституток?" 71% респондентов считают, что не следует, 19% – что следует. За наказание проституток выступают 16% мужчин и 29% женщин, принявших участие в опросе.

Вопрос: "Следует ли легализовать проституцию и взимать налоги с публичных домов, как с любого другого бизнеса?" За легализацию проституции выступили 81% участников опроса – 85% мужчин и 64% женщин. Похожие результаты были и в 2017 году: 80% были за легализацию.

22% респондентов сообщили, что пользовались услугами проституток (26% мужчин и 2% женщин). Среди участников опроса младше 50 лет таких 29%, среди тех, кто старше 50, таких 19% (примечательно, что при ответе на все прочие вопросы возраст существенной роли не играл). Согласно общенациональному опросу, проведенному в 2021 году, более 40% израильтян хотя бы раз прибегали к услугам секс-работниц.

35% участников опроса сочувствуют женщинам, которые занимаются проституцией (44% женщин и 32% мужчин). Отметим, среди тех, пользовался секс-услугами, сочувствующих проституткам 29%.