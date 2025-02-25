x
25 февраля 2025
|
последняя новость: 08:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 февраля 2025
|
25 февраля 2025
|
последняя новость: 08:04
25 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ: правительство нарушает закон, не назначая женщин на руководящие должности

Верховный суд/БАГАЦ
Госсектор
время публикации: 25 февраля 2025 г., 07:21 | последнее обновление: 25 февраля 2025 г., 07:21
БАГАЦ: правительство нарушает закон, не назначая женщин на руководящие должности
Flash90. Фото: Г.Йоханан

Высший суд справедливости (БАГАЦ) удовлетворил иск организаций "Женское лобби", НААМАТ и "Форум Двора", протестовавших против практически полного отсутствия женщин среди гендиректоров и заместителей гендиректоров министерств.

На текущий момент нет ни одной женщины на должности генерального директора министерства.

Судья Ноам Солберг, с которым согласились судьи Халед Кабуб и Дафна Барак-Эрец, указал в своем обосновании, что правительство нарушило указание законодателя о надлежащем представительстве женщин.

"Закон о назначениях и Закон о равенстве прав женщин устанавливают обязательство обеспечивать надлежащее представительство лицам обоих полов - во всей структуре государственной службы, включая управленческие должности",- говорится в судебном решении.

Солберг подчеркнул, что "эта обязанность распространяется также на назначения на должности генеральных директоров в министерствах, а также на должности, освобожденные от конкурса на государственной службе, включая доверенные должности в аппаратах министров и генеральных директоров", отклонив таким образом позицию государства касательно отличия доверенной должности от всех остальных.

По словам судьи, текущая ситуация с назначениями "далека от выполнения требования закона, как Восток от Запада".

БАГАЦ дал правительству полгода на формирование процедуры, обеспечивающей надлежащее представительство женщин на высших должностях в государственном аппарате.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 04 июля 2024

Ответ государства на иск об отсутствии женщин во главе министерств: "Это доверительные должности"
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 14 августа 2023

После смены гендиректора банка "Бейнлеуми" во главе 35 крупнейших израильских компаний нет женщин
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 июня 2023

БАГАЦ потребовал от правительства объяснить неназначение женщин на посты гендиректоров министерств