БАГАЦ: правительство нарушает закон, не назначая женщин на руководящие должности

Высший суд справедливости (БАГАЦ) удовлетворил иск организаций "Женское лобби", НААМАТ и "Форум Двора", протестовавших против практически полного отсутствия женщин среди гендиректоров и заместителей гендиректоров министерств.

На текущий момент нет ни одной женщины на должности генерального директора министерства.

Судья Ноам Солберг, с которым согласились судьи Халед Кабуб и Дафна Барак-Эрец, указал в своем обосновании, что правительство нарушило указание законодателя о надлежащем представительстве женщин.

"Закон о назначениях и Закон о равенстве прав женщин устанавливают обязательство обеспечивать надлежащее представительство лицам обоих полов - во всей структуре государственной службы, включая управленческие должности",- говорится в судебном решении.

Солберг подчеркнул, что "эта обязанность распространяется также на назначения на должности генеральных директоров в министерствах, а также на должности, освобожденные от конкурса на государственной службе, включая доверенные должности в аппаратах министров и генеральных директоров", отклонив таким образом позицию государства касательно отличия доверенной должности от всех остальных.

По словам судьи, текущая ситуация с назначениями "далека от выполнения требования закона, как Восток от Запада".

БАГАЦ дал правительству полгода на формирование процедуры, обеспечивающей надлежащее представительство женщин на высших должностях в государственном аппарате.