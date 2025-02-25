Кнессет проголосует за закон о порядке назначения главы управления по жалобам на судей

Комиссия Кнессета по законодательству утвердила ко второму и третьему чтениям законопроект о порядке назначения главы управления по рассмотрению жалоб на судей.

Согласно законопроекту, главу управления будет выбирать комиссия, сформированная министром юстиции, а не комиссия по назначению судей.

Глава комиссии депутат Симха Ротман ("Ционут Датит") заявил, что "в последнее время управление превратилось из средства контроля в еще один инструмент в руках главы Верховного суда".

В свою очередь, депутат Гилад Карив ("Демократим") заявил, что речь идет об опасном законопроекте. "Эта инициатива возвращает нас к ситуации 6 октября (2023 года) и даже к худшей, чем та", – сказал Карив.