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NEWSru.co.il :: В Израиле25 января 2022 г., 08:21

Взрыв автомобиля в Реховоте, ранены женщина и маленькая девочка

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Взрыв автомобиля в Реховоте, ранены женщина и маленькая девочка

Утром во вторник, 25 января, на улице Кармель в Реховоте взорвался автомобиль. В результате взрыва ранения и травмы средней тяжести получили женщина и маленький ребенок.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что раненые доставлены в городскую больницу "Каплан". Женщина примерно 30 лет, получившая травму головы, в состоянии от средней тяжести до тяжелого. Девочка примерно полутора лет в состоянии от легкого до средней тяжести.

Полиция проводит расследование. На месте происшествия работают саперы и эксперты.


Пресс-служба полиции передает, что пострадавшей женщине 29 лет.

Судя по имеющейся информации, взрывное устройство сработало, когда женщина посадила дочь в специальное кресло на заднем сиденье машины, чтобы отвезти ее в детский сад (затем она собиралась ехать на работу).

СМИ со ссылкой на источники полиции отмечают, что речь идет о женщине без какого-либо криминального прошлого.

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