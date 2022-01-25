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NEWSru.co.il :: В Израиле25 января 2022 г., 06:41

26 января ожидается снегопад в Иерусалиме и других горных районах Израиля

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26 января ожидается снегопад в Иерусалиме и других горных районах Израиля

Во вторник, 25 января, горный курорт Хермон открылся для посетителей. Билеты надо было приобретать заранее. Температура воздуха на горе Хермон от -1 до +1 градуса по Цельсию. Толщина снежного покрова от 70 до 100 см.

По всей видимости, 26-28 января, курорт Хермон вновь будет закрыт из-за снегопада. Пока объявлений по этому поводу не публиковалось.

Ожидается, что снегопад на Хермоне возобновится вечером 25 января. Ночью снегопад ожидается не только на горе Хермон, но также на других вершинах Голанских высот и на холмах Верхней Галилеи.


Метеослужба Израиля дает уверенный прогноз о снегопаде 26 января в горных районах центра страны, включая Иерусалим, Хевронское нагорье, Гуш Эцион и некоторые районы Самарии. Причем снегопад, по всей видимости, начнется в ночь на 26 января, и устойчивый снежный покров (который местами достигнет десятков сантиметров) сохранится до четверга, 27 января. Об этом в эфире радиостанции "Кан Бет" сообщила синоптик Шарон Векслер.

Отметим, что 19 января в Иерусалиме шел снег, но тогда устойчивый снежный покров не образовался.

Самые снежные зимы в Израиле

Самыми снежными за последние десятилетия были зимние бури в декабре 2013-го и в январе 2013-го, когда мокрый снег выпадал даже в прибрежных районах центра страны, а снежный покров в Иерусалиме держался около недели. До того "самым снежным" за последние 20 лет синоптики называли зимний сезон 2011-2012.

Однажды снег выпадал в Иерусалиме и во второй половине марта. Утром 17 марта 1998 года в столице была пыльная буря, температура воздуха составляла более 20 градусов по Цельсию, днем пошел дождь, а вечером выпал снег и утром 18 марта иерусалимцев ждали сугробы на улицах.

Самым снежным в истории Израиля считается февраль 1950 года, когда снегом в течение нескольких дней были покрыты не только север и холмы в районе Иерусалима, но почти вся территория страны, включая Тель-Авив.


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