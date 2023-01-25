Германия и Израиль проведут совместное расследование теракта на Мюнхенской Олимпиаде

Заместитель министра внутренних дел Германии Юлиана Зайферт и советник президента Германии Оливер Шмолке приняли участие в заседании Олимпийского комитета Израиля, на котором присутствовали также члены семей спортсменов и тренеров, убитых арабскими террористами в Мюнхене в 1972 году.

В ходе заседания было объявлено, что власти Германии откроют израильским исследователям доступ к архивам, связанным с терактом на Мюнхенской Олимпиаде, и проведут совместное с Израилем расследование теракта.

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Следует отметить, что расследованием займутся историки, а не правоохранительные органы двух стран. Как сообщает газета "Едиот Ахронот", члены совместной комиссии получат полный доступ к архивам.

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Теракт в Мюнхене

5 сентября 1972 года восемь палестинских террористов из группировки "Черный сентябрь" напали на резиденцию израильской команды в Олимпийской деревне в Мюнхене. Боевики убили двух спортсменов и взяли в заложники еще девятерых израильтян. Террористы требовали освободить из израильских тюрем членов Организации освобождения Палестины, но премьер-министр Израиля Голда Меир отказалась выполнять требования боевиков.

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Германские власти вели переговоры с террористами до позднего вечера. Рассматривалась попытка провести операцию по освобождению заложников, но в итоге от этой мысли отказались, так как подразделений специального назначения, способных справиться с такой задачей, в ФРГ тогда не было, а от иностранной помощи власти страны отказались.

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Затем террористов вместе с заложниками на двух вертолетах доставили в аэропорт Фюрстенфельдбрук, где для них приготовили самолет, чтобы отправить в Каир. Германские власти планировали поместить под видом экипажа самолета переодетых полицейских и обезвредить боевиков, но в итоге и от этого плана пришлось отказаться из-за неподготовленности сотрудников полиции к подобным ситуациям.

Двое террористов, поднявшихся на борт самолета, обнаружили, что лайнер пуст, и запаниковали. В этот момент полицейские открыли огонь по боевикам. Во время перестрелки террористы убили всех девятерых израильтян и взорвали гранатой один из двух вертолетов. Пятерых террористов застрелили, трое других были арестованы.

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После теракта израильское правительство приняло решение ликвидировать руководство группировки "Черный сентябрь", ответственной за организацию теракта. Были уничтожены все лидеры этой организации, кроме Мухаммада Уды (Абу Дауда), который умер в Дамаске в июле 2010 года, и Амина аль-Хинди, который скончался в августе того же года в Иордании.

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Согласно рассекреченным израильским архивным документам, службы безопасности Германии проигнорировали ряд предупреждений об угрозе теракта на Олимпиаде в Мюнхене, а затем, спустя несколько недель после описываемых событий, начали сотрудничать с ООП.

Осенью 2022 года Германия признала свою долю ответственности за гибель спортсменов, принесла извинения и выплатила компенсации семьям погибших.

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ИМЕНА ПОГИБШИХ ИЗРАИЛЬТЯН

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1. Зеэв Фридман

2. Йосеф Романо

3. Давид Бергер

4. Элиэзер Халфин

5. Марк Славин

6. Йосеф Гутфройнд

7. Яаков Шпрингер

8. Андре Шпицер

9. Кехат Шор

10. Моше Вайнберг

11. Амицур Шапира