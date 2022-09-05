50 лет после теракта на Олимпиаде в Мюнхене: Израиль вспоминает погибших

5 сентября 2022 года исполнилось 50 лет со дня террористического нападения на израильских спортсменов во время Олимпиады в Германии.

В настоящее время президент Израиля Ицхак Герцог находится с официальным визитом в Германии, где примет участие в траурных мероприятиях.

В конце августа было официально объявлено о подписании соглашения между семьями 11 израильских спортсменов, убитых террористами на Мюнхенской олимпиаде 1972 года, и немецким правительством. Ранее семьи спортсменов заявляли, что, если не будут выполнены три их условия, они не примут участие в церемонии, посвященной 50-й годовщине самого страшного теракта в истории мирового спорта. Германия согласилась на все три условия – президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принесет официальные извинения семьям убитых спортсменов, Германия откроет для израильских историков доступ к архивам, в которых хранятся документы о теракте (в том числе, документы, которые могут указывать на то, что немецкие власти получали предупреждения о готовящемся нападении на израильтян, но не предприняли надлежащих шагов для предотвращения теракта) и размер денежной компенсации убитым спортсменам будет увеличен. Согласно публикациям в немецких СМИ, сумма компенсации будет увеличена до примерно 28 миллионов евро. Таким образом, 23 семьи убитых получат примерно по 1,2 миллиона евро. Изначально речь со стороны Германии шла об общей сумме в 5-10 миллионов евро. Однако для многих родственников такая сумма была неприемлемой.

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Опрос общественного мнения, проведенный институтом "Геокартография" под руководством Ави Дгани среди израильских подростков еврейского происхождения, свидетельствует: около 30% из них не слышали о теракте на Мюнхенской олимпиаде 1972 года. Две трети подростков никогда не слышали фразу "11 погибших" и не смогли связать ее с мюнхенской трагедией. Как сообщает Ynet, в опросе участвовало 405 подростков в возрасте 12-18 лет.

Германский фонд Bertelsmann Stiftung провел обширный опрос, призванный выяснить отношение современных немцев к евреям и Израилю, а израильтян – к Германии. Как пишет The Times of Israel, в нем участвовали тысячи человек. 63% опрошенных израильтян сообщили, что хорошо относятся к Германии, 19% сказали, что относятся плохо. 46% немцев хорошо относятся к Израилю, 34% признали, что относятся плохо.

Теракт в Мюнхене

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5 сентября 1972 года восемь палестинских террористов из группировки "Черный сентябрь" напали на резиденцию израильской команды в Олимпийской деревне в Мюнхене. Боевики убили двух спортсменов и взяли в заложники еще девятерых израильтян. Террористы требовали освободить из израильских тюрем членов Организации освобождения Палестины, но премьер-министр Израиля Голда Меир отказалась выполнять требования боевиков.

Германские власти вели переговоры с террористами до позднего вечера. Рассматривалась попытка провести операцию по освобождению заложников, но в итоге от этой мысли отказались, так как подразделений специального назначения, способных справиться с такой задачей, в ФРГ тогда не было, а от иностранной помощи власти страны отказались.

Затем террористов вместе с заложниками на двух вертолетах доставили в аэропорт Фюрстенфельдбрук, где для них приготовили самолет, чтобы отправить в Каир. Германские власти планировали поместить под видом экипажа самолета переодетых полицейских и обезвредить боевиков, но в итоге и от этого плана пришлось отказаться из-за неподготовленности сотрудников полиции к подобным ситуациям.

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Двое террористов, поднявшихся на борт самолета, обнаружили, что лайнер пуст, и запаниковали. В этот момент полицейские открыли огонь по боевикам. Во время перестрелки террористы убили всех девятерых израильтян и взорвали гранатой один из двух вертолетов. Пятерых террористов застрелили, трое других были арестованы.

После теракта израильское правительство приняло решение ликвидировать руководство группировки "Черный сентябрь", ответственной за организацию теракта. Были уничтожены все лидеры этой организации, кроме Мухаммада Уды (Абу Дауда), который умер в Дамаске в июле 2010 года, и Амина аль-Хинди, который скончался в августе того же года в Иордании.

Согласно рассекреченным израильским архивным документам, службы безопасности Германии проигнорировали ряд предупреждений об угрозе теракта на Олимпиаде в Мюнхене, а затем, спустя несколько недель после описываемых событий, начали сотрудничать с ООП.

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ИМЕНА ПОГИБШИХ ИЗРАИЛЬТЯН

1. Зеэв Фридман

2. Йосеф Романо

3. Давид Бергер

4. Элиэзер Халфин

5. Марк Славин

6. Йосеф Гутфройнд

7. Яаков Шпрингер

8. Андре Шпицер

9. Кехат Шор

10. Моше Вайнберг

11. Амицур Шапира

