adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
9 - 17°
Тель-Авив:
13 - 20°
Эйлат:
15 - 24°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.373 ₪ 3.663 ₪
Иерусалим:
9 - 17°
Тель-Авив:
13 - 20°
Эйлат:
15 - 24°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    СМИ: реформа юридической системы будет утверждена до конца апреля

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    СМИ: реформа юридической системы будет утверждена до конца апреля
    Flash90/Olivier Fitoussi

    Несмотря на протесты и демонстрации, правительство Израиля под руководством Биньямина Нетаниягу намерено утвердить все законы, формирующие юридическую реформу, не позднее конца апреля, сообщает телеканал "Кешет".

    Согласно опубликованной информации, в коалиции намерены начать серьезные переговоры о внесении изменений в реформу только после того, как она будет утверждена в первом чтении в ее первоначальном виде. Это голосование состоится в последний понедельник или вторник февраля.

    adv_11 incontent_1

    Как сообщает "Кешет", все партии коалиции согласны предоставить приоритет продвижению реформы и утвердить ее еще до принятия государственного бюджета и до принятия закона о призыве.

    adv_12 m_ar_1

    Напомним, что, по коалиционным соглашениям, в течение 60 дней со дня приведения правительства к присяге должен быть утвержден закон об упорядочивании статуса непризнанных поселений, а также согласованы изменения в Законе о возвращении. В коалиционных соглашениях оговаривалось также, что продвижение реформы юридической системы получит приоритет.

    Как сообщает "Кан", глава законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман отправился с визитом в США. Формальным поводом для визита является презентация новой книги бывшего государственного секретаря США Майка Помпео. Однако, как говорит журналист Зеэв Кам, главной целью поездки являются встречи с лидерами еврейских общин США и с влиятельными журналистами. Ротман намерен разъяснить им суть юридической реформы в Израиле, чтобы попытаться ослабить критику, которой подвергается правительство Нетаниягу в связи с ней.

    adv_13 incontent_2

    Накануне сообщалось, что глава Банка Израиля Амир Ярон, вернувшийся из Давоса после участия в работе Всемирного экономического форума, запросил срочную встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. В официальном коммюнике, опубликованном по итогам встречи, говорится, что "глава центробанка поставил главу правительства в известность о различных вопросах, имеющих отношение к Израилю, поднимавшихся в ходе встреч с лидерами мировой экономики и руководством рейтинговых компаний. Согласно менее официальным источникам, Ярон предупредил Нетаниягу, что "в экономическом мире с тревогой следят за происходящим в Израиле".

    adv_14 m_ar_2

    adv_15 article_fenix_desk
    adv_16 article_fenix_mobile
    adv_17 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 Января 2023
    Глава Банка Израиля по возвращении из Давоса: "В экономическом мире с тревогой следят за происходящим в Израиле"
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Января 2023
    В БАГАЦ подан иск с требованием объявить Нетаниягу неспособным выполнять обязанности премьер-министра
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Января 2023
    Объединения юристов угрожают объявить трудовой конфликт из-за реформы Левина
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Января 2023
    Представители коалиции: "Если начнется обсуждение вопроса отставки Нетаниягу, юридический советник будет немедленно уволена"
    adv_18 ar_middle_wwh
    adv_19 ar_middle_yandex
    adv_20 ar_middle_mobile_yandex
    adv_21 ar_right_wwh
    adv_22 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    10:16 Сотни экономистов подписали письмо против юридической реформы
    09:56 "Исраэль а-Йом": правительство намерено расширить строительство в Иудее и Самарии и приблизить возможность аннексии
    09:32 Коронавирус в Израиле 25 января 2023 года: около 6600 зараженных, 100 в тяжелом состоянии
    09:05 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны 11 подозреваемых в терроре
    08:30 СМИ: реформа юридической системы будет утверждена до конца апреля
    08:04 Израиль сохранил второе место в рейтинге глобального научного прогресса
    07:58 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 336-й день войны
    07:19 Президенту Украины Владимиру Зеленскому – 45. Фотогалерея
    adv_23 ar_right_2
    adv_24 ar_right_3
    adv_25 ar_right_4
    adv_26 ar_right_5