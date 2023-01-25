СМИ: реформа юридической системы будет утверждена до конца апреля

Несмотря на протесты и демонстрации, правительство Израиля под руководством Биньямина Нетаниягу намерено утвердить все законы, формирующие юридическую реформу, не позднее конца апреля, сообщает телеканал "Кешет".

Согласно опубликованной информации, в коалиции намерены начать серьезные переговоры о внесении изменений в реформу только после того, как она будет утверждена в первом чтении в ее первоначальном виде. Это голосование состоится в последний понедельник или вторник февраля.

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Как сообщает "Кешет", все партии коалиции согласны предоставить приоритет продвижению реформы и утвердить ее еще до принятия государственного бюджета и до принятия закона о призыве.

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Напомним, что, по коалиционным соглашениям, в течение 60 дней со дня приведения правительства к присяге должен быть утвержден закон об упорядочивании статуса непризнанных поселений, а также согласованы изменения в Законе о возвращении. В коалиционных соглашениях оговаривалось также, что продвижение реформы юридической системы получит приоритет.

Как сообщает "Кан", глава законодательной комиссии Кнессета Симха Ротман отправился с визитом в США. Формальным поводом для визита является презентация новой книги бывшего государственного секретаря США Майка Помпео. Однако, как говорит журналист Зеэв Кам, главной целью поездки являются встречи с лидерами еврейских общин США и с влиятельными журналистами. Ротман намерен разъяснить им суть юридической реформы в Израиле, чтобы попытаться ослабить критику, которой подвергается правительство Нетаниягу в связи с ней.

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Накануне сообщалось, что глава Банка Израиля Амир Ярон, вернувшийся из Давоса после участия в работе Всемирного экономического форума, запросил срочную встречу с премьер-министром Биньямином Нетаниягу. В официальном коммюнике, опубликованном по итогам встречи, говорится, что "глава центробанка поставил главу правительства в известность о различных вопросах, имеющих отношение к Израилю, поднимавшихся в ходе встреч с лидерами мировой экономики и руководством рейтинговых компаний. Согласно менее официальным источникам, Ярон предупредил Нетаниягу, что "в экономическом мире с тревогой следят за происходящим в Израиле".