В течение дня ЦАХАЛ неоднократно сталкивался с угрозами со стороны террористов в секторе Газы

В течение последних суток израильские военные неоднократно сталкивались с угрозами со стороны вооруженных формирований в секторе Газы.

В разных районах сектора Газы были замечены подозрительные лица. Силы ЦАХАЛа открывали предупредительный огонь, вынуждая их отступить. .

В центральной части сектора Газы был замечен вооруженный араб, представлявший собой прямую угрозу израильским военным. Предупредительные выстрелы не заставили его отступить. Было принято решение ликвидировать его.

ЦАХАЛ твердо намерен соблюдать условия соглашения об обмене пленными, однако при этом будет принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности военнослужащих.

ЦАХАЛ вновь призывает палестинцев соблюдать меры безопасности и не приближаться к местам дислокации сил ЦАХАЛа.