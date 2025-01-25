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Израиль

Даниэль Хагари выступил с обращением после освобождения четырех наблюдательниц ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа
Заложники
ЦАХАЛ
время публикации: 25 января 2025 г., 12:23 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 12:29
Даниэль Хагари выступил с обращением после освобождения четырех наблюдательниц ЦАХАЛа
Avshalom Sassoni/Flash90

Пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари выступил со специальным обращением после освобождения четырех наблюдательниц ЦАХАЛа, похищенных террористами 7 октября 2023 года.

"Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа были освобождены сегодня в рамках достинутого соглашения. Они были похищены утром 7 октября в кибуце Нахаль Оз, вместе с Агам Бергер, которая до сих пор находится в плену ХАМАСа. Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть ее и всех остальных заложников.

В этот момент родители ждут девушек на специальном приемном пункте возле Реим. Мы подготовили все необходимое для возвращения девушек и окажем им всю необходимую помощь.

Все они проявили невероятную храбрость, выполняя свой долг. К сожалению, многие наши солдаты погибли в этой войне. Мы скорбим вместе с их семьями", – сказал Хагари.

Израиль
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