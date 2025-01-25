Освобожденные заложницы пересекли границу Израиля в сопровождении сил ЦАХАЛа

Около 11:50 Даниэла, Лири, Наама и Карина пересекли границу Израиля в сопровождении сил ЦАХАЛа и ШАБАКа.

В субботу утром были освобождены четыре заложницы, удерживавшиеся террористами ХАМАСа 477 дней. Это Наама Леви (20), Лири Альбаг (19), Карина Ариев (20), Даниэла Гильбоа (20). Все они – наблюдательницы ЦАХАЛа, захваченные 7 октября 2023 года.