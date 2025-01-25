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Израиль

В лагере беженцев Шуафат группа арабов забросала камнями бойцов МАГАВ

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 25 января 2025 г., 22:40 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 22:51
В лагере беженцев Шуафат группа арабов забросала камнями бойцов МАГАВ
Nasser Ishtayeh/Flash90

В лагере беженцев Шуафат, расположенном в северной части Иерусалима, бойцы пограничной полиции (МАГАВ) открыли огонь по группе арабов, бросавших в них камни.

По данным МАГАВ, один из нападавших был ранен и доставлен в больницу.

Пресс-служба полиции заявила: "Бойцы МАГАВ почувствовали угрозу жизни. Мы принимаем все необходимые меры для пресечения любых попыток нарушить общественный порядок".

Израиль
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