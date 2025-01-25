В лагере беженцев Шуафат группа арабов забросала камнями бойцов МАГАВ

В лагере беженцев Шуафат, расположенном в северной части Иерусалима, бойцы пограничной полиции (МАГАВ) открыли огонь по группе арабов, бросавших в них камни.

По данным МАГАВ, один из нападавших был ранен и доставлен в больницу.

Пресс-служба полиции заявила: "Бойцы МАГАВ почувствовали угрозу жизни. Мы принимаем все необходимые меры для пресечения любых попыток нарушить общественный порядок".