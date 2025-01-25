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Израиль

Опубликованы видео встреч освобожденных заложниц с родителями

Заложники
время публикации: 25 января 2025 г., 22:00 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 23:04
Опубликованы видео встречи освобожденных заложниц с родителями
Фото: Хаим Цах, ЛААМ.

Наама Леви (20), Лири Альбаг (19), Карина Ариев (20), Даниэла Гильбоа (20), наблюдательницы ЦАХАЛа, захваченные 7 октября 2023 года, после освобождения прибыли в специальный пункт приема на границе с сектором Газы, где встретились со своими родителями.

Канцелярия главы правительства опубликовала короткие видео, снятые пресс-службой ЦАХАЛа во время этих встреч.

Израиль
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