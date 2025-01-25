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Израиль

Израиль не позволит жителям Газы переместиться на север сектора, пока не будет освобождена Арбель Йехуд

Заложники
Биньямин Нетаниягу
Правительство
время публикации: 25 января 2025 г., 12:52 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 13:04
Израиль не позволит жителям Газы переместиться на север сектора, пока не будет освобождена Арбель Йехуд
AP Photo/Oded Balilty

Из канцелярии премьер-министра сообщили: "Сегодня Израиль вернул четырёх военнослужащих, похищенных террористической организацией ХАМАС. Взамен Израиль освободит палестинских заключенных в соответствии с согласованным планом".

При этом уточняется, что, согласно договору, Израиль не позволит жителям сектора Газы перемещаться в северную часть сектора до тех пор, пока не будет обеспечено освобождение гражданки Израиля Арбель Йехуд, которую должны были освободить сегодня.

Израиль
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