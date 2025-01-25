Освобождение четырех заложниц. Хронология

В субботу утром начался процесс освобождения заложниц, удерживаемых террористами ХАМАСа 477 дней. Накануне были опубликованы имена четырех девушек: Наама Леви (20), Лири Альбаг (19), Карина Ариев (20), Даниэла Гильбоа (20). Все они – наблюдательницы ЦАХАЛа, захваченные 7 октября 2023 года.

ХРОНОЛОГИЯ

11:00

"Красный Крест" сообщил, что четыре похищенные израильтянки были переданы его сотрудникам, и они направляются к силам Армии обороны Израиля и ШАБАКа в секторе Газы.

Заложницы вышли из машины ХАМАСа, все они передвигаются самостоятельно.

Под "конвоем" десятков хамасовцев, девушки поднялись на сцену, специально для "представления" построенную в центре площади Палестины в Газе.

Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа выглядят удовлеторительно. Стоя на сцене, они нашли в себе силы улыбаться.

10:00

Колонна машин "Красного Креста" прибыла к месту передачи заложниц. Боевики ХАМАСа заглянули в машины и сфотографировали их. Судя по всему, заложницы находятся недалеко от места передачи их "Красному Кресту".

Вертолеты ВВС ЦАХАЛа готовы к процессу приема похищенных, возвращающихся в Израиль.Планируется, что заложницы вертолетами будут доставлены в больницу.

По приблизительным оценкам израильских источников, процесс возвращения заложниц займет около двух часов.

Передача заложниц состоится на площади Палестины в городе Газа. Там собрались сотни вооруженных боевиков ХАМАСа.

Машины с террористами продолжают безостановочно прибывать к месту передачи "Красному Кресту" четырех заложниц.

Район площади оцеплен. Над рядами террористов развеваются флаги ХАМАСа и других группировок.

09:00

Саудовский телеканал "Аль-Хадс" также сообщил, что колонна машин "Красного Креста" получила разрешение въехать в сектор Газы для подготовки к освобождению похищенных.

Родители заложниц направляются к кибуцу Реим.

08:00

ХАМАС сообщил , что "Бригады Иззаддина аль-Касама" передадут похищенных "Красному Кресту" раньше назначенного времени.

Армия обороны Израиля завершила подготовку к приему второй группы заложниц. Созданы специальные пункты приема, где освобожденные заложницы получат медицинскую помощь и психологическую поддержку. После этого они будут направлены в больницы для встречи с семьями.