Два вертолета с освобожденными заложницами на борту приземлились возле больницы "Бейлинсон"
время публикации: 25 января 2025 г., 15:10 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 15:10
Два вертолета ЦАХАЛа, на борту которых находились освобожденные заложницы, Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев, Даниэла Гильбоа и их родители, приземлились возле больницы "Бейлинсон". Девушкам предстоит пройти медицинский осмотр и встретиться с родными.
Некоторое время они проведут в подготовленном для них изолированном отделении больницы. Администрация больницы попросила уважать частную жизнь поступивших к ним девушек и их семей.
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