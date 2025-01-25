Два вертолета с освобожденными заложницами на борту приземлились возле больницы "Бейлинсон"

Два вертолета ЦАХАЛа, на борту которых находились освобожденные заложницы, Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев, Даниэла Гильбоа и их родители, приземлились возле больницы "Бейлинсон". Девушкам предстоит пройти медицинский осмотр и встретиться с родными.

Некоторое время они проведут в подготовленном для них изолированном отделении больницы. Администрация больницы попросила уважать частную жизнь поступивших к ним девушек и их семей.