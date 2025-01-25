Заложницы вышли из машины ХАМАСа, все они передвигаются самостоятельно.

Под "конвоем" десятков хамасовцев, девушки поднялись на сцену, специально для "представления" построенную в центре площади Палестины в Газе.

Наама Леви, Лири Альбаг, Карина Ариев и Даниэла Гильбоа выглядят удовлеторительно. Стоя на сцене, они нашли в себе силы улыбаться.