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Израиль

Колонна машин "Красного Креста" прибыла к месту передачи заложниц

Заложники
ХАМАС
время публикации: 25 января 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 11:09
Площадь Палестины в Газе. 25 января
AP Photo/Abed Hajjar

Колонна машин "Красного Креста" прибыла к месту передачи заложниц. Боевики ХАМАСа заглянули в машины и сфотографировали их.

Судя по всему, заложницы находятся недалеко от места передачи их "Красному Кресту".

Передача заложниц состоится на площади Палестины в городе Газа. Там собрались сотни вооруженных боевиков ХАМАСа.

Машины с террористами продолжают безостановочно прибывать к месту передачи "Красному Кресту" четырех заложниц.

Район площади оцеплен. Над рядами террористов развеваются флаги ХАМАСа и других группировок.

Израиль
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