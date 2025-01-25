Колонна машин "Красного Креста" прибыла к месту передачи заложниц
время публикации: 25 января 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 25 января 2025 г., 11:09
Колонна машин "Красного Креста" прибыла к месту передачи заложниц. Боевики ХАМАСа заглянули в машины и сфотографировали их.
Судя по всему, заложницы находятся недалеко от места передачи их "Красному Кресту".
Передача заложниц состоится на площади Палестины в городе Газа. Там собрались сотни вооруженных боевиков ХАМАСа.
Машины с террористами продолжают безостановочно прибывать к месту передачи "Красному Кресту" четырех заложниц.
Район площади оцеплен. Над рядами террористов развеваются флаги ХАМАСа и других группировок.
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