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    В Израиле

    Щаранский: российский минюст расследует деятельность "Сохнута" с начала действий против Украины в 2014 году

    время публикации: | последнее обновление:
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    Щаранский: российский минюст расследует деятельность
    AP Photo/Efrem Lukatsky

    Бывший глава Еврейского агентства Натан Щаранский заявил в интервью радиостанции "Кан Бет", что российское министерство юстиции начало расследовать деятельность "Сохнута" восемь лет назад, с начала войны против Украины.

    Щаранский напомнил, что все остальные иностранные организации, действовавшие в России и собиравшие информацию о российских гражданах, либо за эти годы были закрыты российскими властями, либо добровольно решили покинуть эту страну.

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    "Россия изолирована и Путин ищет, на кого бы надавить, чтобы эта изоляция не была полной. И он нашел, каким образом надавить на Израиль", – считает Щаранский.

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    Бывший глава "Сохнута" высоко оценил действия премьер-министра Израиля Яира Лапида в ходе данного кризиса.

    JP: власти России угрожают присвоить еврейским организациям статус иностранного агента

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    Напомним, накануне Яир Лапид отдал распоряжение министерству иностранных дел подготовить ответные шаги на случай, если в России будет закрыто Еврейское агентство.

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    По данным СМИ, в частности, в качестве одной из ответных мер рассматривается закрытие Российского культурного центра в Тель-Авиве.

    Лапид заявил, что закрытие "Сохнута" в России негативно отразиться на отношениях между странами.

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    Ранее на совещании у главы правительства было принято решение отправить в Москву делегацию для переговоров. В нее должны войти представители министерства главы правительства, министерства иностранных дел, министерства юстиции и министерства алии и интеграции. Однако делегация до сих пор не получила въездные визы. Вылет делегации отложен на неопределенный срок.

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    Россия утверждает, что "Сохнут" нарушает закон о конфиденциальной информации в сфере личных данных. Нарушение заключается в том, что "Сохнут" собирает информацию о евреях, проживающих в России, и лицах, имеющих право на репатриацию в соответствии с Законом о возвращении.

    По информации СМИ, Россия передала в Израиль документ, в котором обвиняет "Сохнут" в вывозе специалистов. В частности, в документе, который цитирует телеканал, говорится: "Из проведенной проверки следует, что отдается предпочтение репатриации граждан России, занятых научной деятельностью и предпринимательством. Их отъезд самым серьезным образом ударяет по научному потенциалу и предпринимательству в Российской Федерации. Комиссия пришла к выводу, что организация должна быть ликвидирована в юридическом порядке в связи с грубым нарушением российского законодательства".

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    5 июля израильские СМИ сообщали, что российское правительство потребовало от руководства "Еврейского агентства" ("Сохнут") прекратить деятельность в Российской Федерации. В публикации Цвики Кляйна (The Jerusalem Post) утверждалось, что соответствующее письмо было направлено в "Сохнут" правительством РФ.

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    Комментируя тогда эту публикацию, представительство "Сохнута" в Москве опубликовало следующий комментарий: "Представительство Еврейского Агентства для Израиля и организации, учрежденные Еврейским Агентством для Израиля в Российской Федерации, продолжают осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

    Министерство иностранных дел РФ называло статью в The Jerusalem Post "провокацией".

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Июля 2022
    "Кан-11": в ответ на закрытие "Сохнута" будет закрыт Российский культурный центр в Тель-Авиве
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Июля 2022
    Лапид поручил МИДу подготовить "пакет мер" на случай закрытия "Сохнута" в России
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    Лапид: закрытие "Сохнута" в России отразится на отношениях между двумя странами
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