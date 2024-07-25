В торговом центре в Эйлате задержан мужчина, бивший своего несовершеннолетнего сына
время публикации: 25 июля 2024 г., 18:15 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 18:15
Посетители торгового центра в Эйлате вызвали полицию, став свидетелями избиения мужчиной своего несовершеннолетнего ребенка.
Пресс-служба правоохранительных органов передала, что мужчина, оказавшийся жителем Яффо, задержан.
Полиция сообщила, что намерена просить мировой суд в Эйлате продлить срок содержания подозреваемого.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 22 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 июля 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 31 мая 2024