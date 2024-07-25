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Израиль

В торговом центре в Эйлате задержан мужчина, бивший своего несовершеннолетнего сына

время публикации: 25 июля 2024 г., 18:15 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 18:15
В торговом центре в Эйлате задержан мужчина, бивший своего несовершеннолетнего сына
Flash90

Посетители торгового центра в Эйлате вызвали полицию, став свидетелями избиения мужчиной своего несовершеннолетнего ребенка.

Пресс-служба правоохранительных органов передала, что мужчина, оказавшийся жителем Яффо, задержан.

Полиция сообщила, что намерена просить мировой суд в Эйлате продлить срок содержания подозреваемого.

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