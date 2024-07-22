Убийство 6-летнего Лиама: мать утверждает, что убить сына ей велели инопланетяне

Окружной психиатр передал в понедельник, 22 июля, результаты психиатрического освидетельствования 33-летней Сигаль Яны Ицкович, которая подозревается в убийстве своего шестилетнего сына Лиама.

В соответствии с мнением психиатра, крайне крайне затруднительно установить, что Ицкович способна предстать перед судом. Психиатр рекомендует как можно скорее поместить женщину для наблюдения и госпитализации в психиатрическую клинику.

Как сообщает "Сругим" со ссылкой на 12 канал ИТВ, на допросе женщина рассказала, что слышала голоса инопланетян, убеждавших ее, что американское разведывательное управление ЦРУ вживили в ее тело чип, и убедивших ее совершить убийство мальчика.

Напомним, тело шестилетнего Лиама со следами насильственной смерти обнаружила во вторник, 16 июля, его бабушка, которая забеспокоилась из-за того, что на ее звонки долго не отвечали. В квартире в Герцлии также находилось тело собаки со следами ножевых ранений. Бабушка погибшего мальчика дала описание его матери, и сотрудники полиции поняли, что речь идет о недавно задержанной в торговом центре женщине.

Менее чем за час до обнаружения тела мальчика женщина напала с топором на прохожих, нанеся им ранения, а затем направилась к охраннику. По словам охранника торгового центра, женщина выглядела неадекватной, она подняла топор и замахнулась на него, и он прикрылся рукой, получив рубленое ранение.

Охранник предположил, что женщина "стремилась умереть" и напала на него в надежде, что он ее застрелит. Потеряв равновесие, она упала, и тогда охранник задержал ее и вызвал полицию. Он сообщил также, что на груди у женщины тоже была рана, из которой текла кровь.

На заседании мирового суда Тель-Авива, рассматривавшего вопрос о продлении предварительного ареста подозреваемой и разрешение на публикацию ее имени, Сигаль Яна Ицкович не присутствовала по состоянию здоровья. Из-за того, что речь идет об убийстве в контексте домашнего насилия, и из-за возможности психического заболевания у подозреваемой, суд будет вестись за закрытыми дверями.