На пляже Михморет утонул мужчина

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что на пляже Михморет (недалеко от Хадеры) из воды был вытащен мужчина, он был без сознания.

После серии реанимационных мероприятий была констатирована смерть мужчины. По оценкам парамедиков, утонувшему мужчине около 50 лет.

16 июля на этом пляже едва не утонули двое мужчин. В больницу они были доставлены в тяжелом состоянии.