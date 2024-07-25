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Израиль

На пляже Михморет утонул мужчина

время публикации: 25 июля 2024 г., 19:06 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 19:30
На пляже Михморет из воды вытащили мужчину, он в критическом состоянии
Пресс-служба МАДА

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщила, что на пляже Михморет (недалеко от Хадеры) из воды был вытащен мужчина, он был без сознания.

После серии реанимационных мероприятий была констатирована смерть мужчины. По оценкам парамедиков, утонувшему мужчине около 50 лет.

16 июля на этом пляже едва не утонули двое мужчин. В больницу они были доставлены в тяжелом состоянии.

Израиль
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