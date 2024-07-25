Опрос "Решет": речь Нетаниягу в Конгрессе не принесла дополнительных голосов "Ликуду"

По заказу телеканала "Решет-13" был проведен опрос с тем, чтобы выяснить, как выступление Биньямина Нетаниягув Конгрессе отразилось на политических предпочтениях избирателей. Опрос проводился компанией "Маагар мохот" под руководством профессора Ицхака Каца.

Результаты опроса, обнародованные в вечернем выпуске новостей телеканала "Решет", свидетельствуют, что речь Биньямина Нетаниягу не принесла "Ликуду" дополнительных голосов: если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" получила бы 21 мандат (столько же, сколько в предыдущих опросах), уступив первое место "Махане Мамлахти" под руководством Бени Ганца (23 мандата). "Еш Атид" остается на 3-м месте с 13 мандатами.

Остальные места в Кнессете распределились бы следующим образом: "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана – 12, "Оцма Иегудит" Итамара Бен-Гвира – 11 (на один мандат больше, чем показывал предыдущий опрос), ШАС Арье Дери – 9 (на один мандат меньше, чем в предыдущем опросе).

"Демократим" под руководством Яира Голана – 8 мандатов (на один меньше, чем в предыдущем опросе), "Яадут а-Тора" – 7 мандатов (на один меньше, чем в предыдущем опросе), ХАДАШ-ТААЛ – 6 мандатов (это на 2 больше), РААМ – 5, "Ционут Датит" Смотрича – 5.

Партии БАЛАД и "Ямин Мамлахти" под руководством Гидеона Саара не преодолевают электоральный барьер и не попадают в Кнессет.

Таким образом, партии нынешней коалиции получают 53 мандата.

Согласно опросу, блок партий Авигдора Либермана, Гидеона Саара и Нафтали Беннета, если бы он был создан, мог бы получить 28 мандатов. В этом случае у "Махане Мамлахти" было бы 20 мандатов, у "Ликуда" – 19, у "Еш Атид" – 11.

На вопрос, кто лучше всего подходит на роль премьер-министра, при выборе между Нетаниягу и Лапидом 42% выбрали Нетаниягу, за Лапида "проголосовали" 30% отвечавших. При выборе между Бени Ганцем и Биньямином Нетаниягу, 40% голосов было отдано за лидера "Махане Мамлахти" и 38% – за действующего главу правительства. При выборе между Биньямином Нетаниягу и Нафтали Беннетом 43% "проголосовали" за Беннета и 37% – за Нетаниягу.