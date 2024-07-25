ЦАХАЛ вернул из сектора Газы тело старшего сержанта Томера Яакова Ахимаса

Глава местного совета Леавим сообщил, что в ходе операции ЦАХАЛа в Израиль возвращено тело старшего сержанта Томера Яакова Ахимаса.

"Этой ночью нам сообщили о том, что тело Томера Яакова Ахимаса возвращено в Израиль. Он героически погиб в бою с террористами в кибуце Нирим 7 октября. Похороны состоятся 25 июля в 19:00 на кладбище в Леавим", – сказал журналистам Эльад Эрази, глава местного совета.

Старшему сержанту Томеру Яакову Ахимасу было 20 лет. Его военная специальность – связист. Считался пропавшим без вести или похищенным, 28 ноября было установлено, что он погиб в черную субботу.