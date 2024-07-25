x
25 июля 2024
|
последняя новость: 01:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 июля 2024
|
25 июля 2024
|
последняя новость: 01:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ вернул из сектора Газы тело старшего сержанта Томера Яакова Ахимаса

время публикации: 25 июля 2024 г., 01:37 | последнее обновление: 25 июля 2024 г., 01:37
Томер Яаков Ахимас
Соцсети/ штаб семей заложников

Глава местного совета Леавим сообщил, что в ходе операции ЦАХАЛа в Израиль возвращено тело старшего сержанта Томера Яакова Ахимаса.

"Этой ночью нам сообщили о том, что тело Томера Яакова Ахимаса возвращено в Израиль. Он героически погиб в бою с террористами в кибуце Нирим 7 октября. Похороны состоятся 25 июля в 19:00 на кладбище в Леавим", – сказал журналистам Эльад Эрази, глава местного совета.

Старшему сержанту Томеру Яакову Ахимасу было 20 лет. Его военная специальность – связист. Считался пропавшим без вести или похищенным, 28 ноября было установлено, что он погиб в черную субботу.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июля 2024

В ходе операции ЦАХАЛа из сектора Газы в Израиль доставлено тело Орена Голдина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июля 2024

В ходе операции ЦАХАЛа из сектора Газы возвращено тело Майи Горен