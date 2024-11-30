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Израиль

World Central Kitchen приостанавливает свою деятельность в секторе Газы

Война "Железные мечи"
Благотворительность
время публикации: 30 ноября 2024 г., 19:36 | последнее обновление: 30 ноября 2024 г., 19:36

Благотворительная организация World Central Kitchen прокомментировала сообщение, опубликованное пресс-службой ЦАХАЛа, согласно которому в секторе Газы ликвидирован террорист Ахад Азми Кадих, работавший в WCK.

"Мы убиты горем из-за того, что в секторе Газы автомобиль с нашими сотрудниками был атакован с воздуха. Мы не подозревали, что кто-либо из сотрудников, находившихся в автомобиле, мог быть каким-либо образом связан с нападением ХАМАСа 7 октября. На данный момент организация приостанавливает свою деятельность в секторе Газы" , – говорится в сообщении.

Израиль
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