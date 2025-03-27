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Израиль

Организация World Central Kitchen объявила о гибели своего сотрудника в секторе Газы

Газа
Война с ХАМАСом
ЦАХАЛ
время публикации: 27 марта 2025 г., 23:37 | последнее обновление: 27 марта 2025 г., 23:37
Организация World Central Kitchen объявила о гибели своего сотрудника в секторе Газы
AP Photo/Charles Rex Arbogast

Благотворительная организация World Central Kitchen (WCK)сообщила о гибели своего волонтера в секторе Газы в результате авиаудара ЦАХАЛа.

В сообщении организации говорится, что доброволец погиб, когда ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели, находившейся рядом с пунктом раздачи еды.

Это не первый случай гибели волонтеров WCK в Газе. В ночь на 2 апреля 2024 года авиаудар был нанесен по легковому автомобилю организации WCK, в результате которого погибли добровольцы, граждане Великобритании, Польши и Австралии, вместе с ними погиб палестинский водитель. ЦАХАЛ заявил, что произошла "ошибка при идентификации цели".

В декабре 2024 года WCK уволила 62 своих сотрудников в секторе Газы, которые, по данным Израиля, были связаны с террористической организацией ХАМАС. При этом в руководстве организации заявляли, что увольнения не следует рассматривать как подтверждение того, что работники были связаны с ХАМАСом: "Израиль не поделился с нами данными разведки и мы не знаем, на каком основании эти люди были "помечены" Израилем", – заявили в организации, подчеркивая, что пошли на этот шаг, чтобы защитить "команду в Газе".

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