"Кешет": военная прокуратура запретила ликвидировать участников резни 7 октября, не состоящих в ХАМАСе

При выпуске запрета прокуратура опиралась на международные правила ведения войны, запрещающие убийство лиц, не состоящих в вооруженных формированиях.

Корреспондент телеканала Амит Сегаль отметил, что это распоряжение было спущено несмотря на то, что после 7 октября правительство Израиля пообещало, что все участники резни понесут наказание. "Таким образом, если ЦАХАЛу или ШАБАКу станет известно местонахождение тех, кто убивал, грабил, насиловал и похищал израильтян, у них не будет юридического права на их ликвидацию", – утверждает Сегаль.

В качестве примера Амит Сегаль приводит пример с похитителями семьи Бибас, которые не состоят в ХАМАСе. По словам журналиста, если Израилю станет известно местонахождение похитителей, ликвидировать их на этом основании не удастся.

Амит Сегаль утверждает, что ему удалось получить подтверждение из пяти источников в армии, что, по крайней мере, уже была одна подобная ситуация. Например, в конце апреля были получены разведданные об участниках резни, но их устранение было невозможно из-за юридического запрета.

Пресс-служба ЦАХАЛа опровергает сообщение телеканала "Кешет". В комментариях армейской пресс-службы говориться, что ЦАХАЛ действует против всех участников резни 7 октября вне зависимости от их членства в террористической организации. ЦАХАЛу не известно о ситуации, при которой у Израиля была возможность ликвидировать террориста, но этого бы не было сделано.