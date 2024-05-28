Специальная комиссия при Генштабе изучит условия содержания задержанных террористов

При начальнике Генштаба будет создана специальная консультационная комиссия для изучения условий содержания террористов, задержанных в ходе войны "Железные мечи". Об этом в понедельник, 28 мая, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По рекомендации главного военного прокурора Израиля бригадного генерала Ифат Томер-Йерушалми и с одобрения министра обороны Йоава Галанта глава Генштаба генерал-лейтенанта Герци А-Леви назначил специальную консультационную комиссию, которая займется изучением условий содержания задержанных в ходе войны "Железные мечи" в местах лишения свободы, подконтрольных ЦАХАЛу.

После "черной субботы" 7 октября, когда тысячи террористов ворвались на территорию Израиля, убивая, насилуя и похищая израильтян, и в ходе начавшейся после этого нападения войны "Железные мечи" военнослужащим ЦАХАЛа пришлось задержать беспрецедентное количество подозреваемых в террористической деятельности.

Все время предварительного заключения эти люди содержатся в тюрьмах, находящихся под ответственностью ЦАХАЛа, и когда требуется рассмотреть вопрос о продлении содержания их под стражей, они должны быть переведены в пенитенциарные учреждения, находящиеся в ведении Службы тюрем (ШАБАС).

Однако в связи с беспрецедентно большим количеством задержанных и с нехваткой мест в тюрьмах ШАБАС многие заключенные проводят в изоляторах ЦАХАЛа более длительные сроки, чем ожидалось. Поэтому было принято решение создать консультационную комиссию, которая изучит условия содержания задержанных в изоляторах "Сде-Тайман", "Анатот" и "Офер".

Комиссия изучит условия содержания под стражей, способы обращения с заключенными, управление местами содержания под стражей и соответствие всех этих аспектов положениям закона и нормам международного права.

Во главе комиссии назначен генерал-майор (резерва) Илан Шиф, в ее состав войдут генерал-майор (резерва) Эйтан Дангот, бригадный генерал (резерва) Нахман Эш, бригадный генерал (резерва) Мики Барэль и полковник (резерва) Пнина Шарбит-Барух. Комиссия начнет работать в ближайшее время и представит свои рекомендации начальнику генерального штаба ЦАХАЛа в течение 21 дня.